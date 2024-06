Mercato - PSG : Cette star lâche une annonce sur son transfert

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Joshua Kimmich pourrait quitter le Bayern lors du prochain mercato estival. Alerté par la situation de la star allemande, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à le recruter. Interrogé sur son avenir, Joshua Kimmich a lâché toutes ses vérités.

Joshua Kimmich a vécu une saison 2023-2024 difficile. En effet, Thomas Tuchel ne considérait plus l'international allemand comme un titulaire indiscutable. Par conséquent, Joshua Kimmich a débuté de nombreux matchs sur le banc des remplaçants. Une situation qu'il n'avait pas connue au Bayern depuis sa signature lors de l'été 2015.

Le PSG est prêt à accueillir Kimmich

Alors qu'il a mal vécu cette période, Joshua Kimmich a fermé la porte à une prolongation avec le Bayern, étant engagé jusqu'au 30 juin 2025. Ce qui a provoqué des rumeurs quant à son avenir. En effet, Joshua Kimmich pourrait changer d'air lors du prochain mercato estival pour retrouver un statut important dans une équipe et ne pas quitter le club bavarois librement et gratuitement dans un an. Alarmé par le cas Kimmich, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert à l'intersaison. Mais sachant que Vincent Kompany remplace Thomas Tuchel au Bayern, l'avenir du joueur polyvalent de 29 ans pourrait être relancé. Reste à savoir quelle est la position de Joshua Kimmich aujourd'hui.

«Après l'Euro, je suis sûr qu'il y aura une discussion»