Mercato - PSG : Cette clause secrète qui va plomber la succession de Mbappé

Le PSG semble avoir identifié sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Il s'agit en effet de Khvicha Kvaratskhelia. Un accord contractuel aurait même été trouvé entre les deux parties, mais encore faut-il convaincre Naples, qui ne semble pas disposé à lâcher l'affaire puisqu'une prolongation de contrat est toujours espérée. Avec à la clé, une clause libératoire qui pourrait rendre compliqué son transfert.

Bien décidé à dénicher le remplaçant de Kylian Mbappé le plus rapidement possible, le PSG aurait décidé d'accélérer pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier du Napoli semble être la grande priorité de Luis Enrique, qui préfère ainsi recruter un joueur de couloir plutôt qu'un avant-centre alors que le piste menant à Victor Osimhen a également circulé. D'autres noms ont également été annoncé du côté du PSG, mais c'est bien l'international géorgien qui semble désormais le plus proche de la capitale.

Succession de Mbappé : Mission impossible pour le PSG ? https://t.co/bGKC48ELIa pic.twitter.com/a2H5xhxb0Z — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Le PSG d'accord avec Kvaratskhelia ?

Et pour cause, comme révélé par L'EQUIPE , Khvicha Kvaratskhelia aurait trouvé un accord contractuel avec le PSG. Un premier pas important, mais encore loin d'être suffisant pour boucler ce transfert. Et pour cause, Naples se montre très difficile en affaire, réclamant plus de 100M€ pour un joueur que les Parisiens valorisent à 60M€. Un gros écart dans les discussions qui pourrait même se confirmer de façon encore plus concrète.

Naples veut le prolonger... avec une clause à la Osimhen

En effet, Naples n'aurait toujours pas renoncé à l'idée de prolonger Khvicha Kvaratskhelia dont le contrat s'achève en 2027. Antonio Conte, qui vient d'être nommé sur le banc du club italien, fait même du Géorgien le leader de son projet. Ainsi, selon les informations de Fabrizio Romano, le plan d'Aurelio De Laurentiis n'a pas changé puisque le président du Napoli espère toujours parvenir à un accord avec son joueur, en incluant une clause libératoire dans son contrat, à l'image de celle qui existe dans le bail de Victor Osimhen et qui serait fixée à 130M€. Cela ne faciliterait pas la tâche du PSG.