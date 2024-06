L'héritier de Mbappé a dit oui au PSG, un coup dur est annoncé

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Pour pallier le départ de son numéro 7, le club de la capitale aurait avancé le dossier Khvicha Kvaratskhelia. En effet, la direction du PSG aurait trouvé un accord avec le joueur. Toutefois, l'écurie rouge et bleu devrait avoir du mal à faire plier le Napoli.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a annoncé qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine.

Mercato : C’est confirmé, une star va échapper au PSG https://t.co/26oPftJog7 pic.twitter.com/hEkwCkXhkO — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Le PSG a un accord avec Kvaratskhelia

Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé à la reprise, les hautes sphères du PSG aimeraient boucler la signature de Khvicha Kvaratskhelia. D'ailleurs, à en croire L'Equipe , l'écurie parisienne aurait déjà trouvé un accord contractuel avec l'ailier gauche du Napoli. Cependant, cette opération ne devrait pas se concrétiser de si tôt pour autant.

Le Napoli ne fera pas de cadeau au PSG