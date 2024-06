Transfert à 100M€, la presse italienne prévient le PSG

Axel Cornic

Sur les traces de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain semble prêt à sortir l’artillerie lourde. La presse italienne a en effet évoqué ne première offre de 60M€ refusée par le Napoli, avec les Parisiens qui seraient prêt à revenir à la charge avec une nouvelle offensive à 100M€. Mais la réponse ne devrait pas être bien différente...

Qui va remplacer Kylian Mbappé ? Plusieurs profils sont évoqués depuis février dernier et les premières indiscrétions sur son départ, mais il y en a deux qui semblent particulièrement plaire au sein du PSG. Il y a Victor Osimhen qui a déjà été approché l’été dernier comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, mais également son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia.

Succession Mbappé : Le PSG relancé, une énorme opération tombe à l’eau ! https://t.co/UXAeYBcA3C pic.twitter.com/r7lWTbXHcr — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Le PSG chasse en Italie

Si pour Osimhen un transfert semble assez clair, puisque son club est vendeur et qu’il a une clause de départ entre 120 et 130M€, la situation est différente pour l’ailier géorgien. Car Aurelio De Laurentiis ne semble pas du tout disposé à le vendre, puisqu’il souhaiterait en faire sa nouvelle star à partir de la saison prochaine. D'ailleurs, des négociations sont actuellement en cours pour prolonger son contrat, mais surtout pour lui offrir une grosse revalorisation salariale et ainsi le convaincre à rester.

De Laurentiis ne veut rien savoir