Mercato : Cet international algérien lâche une réponse au PSG

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de Wolverhampton, Rayan Aït-Nouri aurait alarmé le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le club de la capitale serait emballé par l'idée de recruter l'arrière gauche de 22 ans lors du prochain mercato estival. Interrogé sur son avenir, l'international algérien a lâché ses vérités.

Alors que Layvin Kurzawa va partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, le PSG serait à la recherche d'un nouvel arrière gauche. Pour venir épauler Nuno Mendes à partir de la saison prochaine, l'écurie rouge et bleu aurait inscrit le nom de Rayan Aït-Nouri sur ses tablettes, comme l'a révélé Fennec Football.

Le PSG en pince pour Aït-Nouri

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Wolverhampton, Rayan Aït-Nouri s'est prononcé sur son avenir lors d'un entretien accordé au Parisien . L'international algérien jouant la carte du mystère.

«On verra ce que me réserve l’avenir»