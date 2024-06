Mercato - PSG : L'avenir de Campos relancé par Luis Enrique ?

Amadou Diawara

Proche du clan Kylian Mbappé, Luis Campos aurait pu être évincé par le PSG cet été. Toutefois, l'avenir du conseiller sportif parisien serait relancé par Luis Enrique. Alors qu'il nouerait des liens privilégiés avec l'entraineur du PSG, Luis Campos pourrait finalement prolonger. Son contrat arrivant à expiration le 30 juin 2025.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant de 25 ans va rejoindre le Real Madrid à l'intersaison. Et Luis Campos pourrait payer les pots cassés.

Luis Campos va finalement prolonger au PSG ?

Proche du clan Mbappé, Luis Campos pourrait être sacrifié par la direction du PSG à l'intersaison. Alors que son numéro 7 va partir pour 0€, le club de la capitale pourrait se séparer de son conseiller football dans la foulée. Mais grâce à Luis Enrique, Luis Campos serait finalement parti pour rester au PSG.

Campos peut dire merci à Luis Enrique