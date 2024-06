Mercato : C’est confirmé, une star va échapper au PSG

Benjamin Labrousse

A la recherche d’un attaquant sur le marché des transferts, le PSG aurait récemment sondé l’agent de Lautaro Martinez. Si l’attaquant argentin a mis du temps à parvenir à un accord avec l’Inter Milan, ce dernier devrait néanmoins prolonger au sein du club lombard. Le représentant du buteur de 26 ans a d’ailleurs confirmé sa signature ce vendredi.

Le mercato estival du PSG pourrait s’avérer très palpitant. Et pour cause, avec le départ de Kylian Mbappé, de nombreuses pistes sont activées par le club parisien. Si Khvicha Kvaratskhelia (Naples) est fortement convoité par Paris, les dirigeants pourraient flairer d’autres coups en Serie A. En février dernier, Sports Zone révélait un intérêt du PSG à l’égard de Lautaro Martinez, capitaine de l’Inter Milan et récemment élu meilleur joueur du championnat transalpin.

Mercato - PSG : Une «future star» va remplacer Mbappé ? https://t.co/ADUo8tUyTi pic.twitter.com/jCRXPEUW0r — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Le PSG a sondé un cador de Serie A

De plus, le champion du monde 2022 devait initialement prolonger son bail à Milan, mais les négociations ont récemment pris du plomb dans l’aile en raison d’un désaccord financier entre les deux parties. Ces derniers jours, FCInterNews a révélé que le PSG avait sondé l’agent de Lautaro Martinez, Alejandro Camano (qui représente également Achraf Hakimi), afin d’évaluer si un transfert de l’Argentin était possible.

L’agent de Lautaro Martinez vend la mèche