Mercato : Échec et mat au PSG, il va jouer avec Griezmann ?

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann revit depuis son retour à l’Atletico de Madrid en 2021 après un passage compliqué au FC Barcelone. En délicatesse sportive au PSG ces derniers mois, Manuel Ugarte pourrait lui aussi se relancer chez les Colchoneros d’après la presse espagnole. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a la cote à Madrid.

Manuel Ugarte a coûté 60M€ au PSG lors du dernier mercato estival. Et malgré des débuts plutôt réussis avec un enchaînement de titularisations sous les ordres de Luis Enrique, le milieu de terrain uruguayen s’est fait de plus en plus discret. Si bien qu’il a dû se contenter de bouts de matchs sur la fin de la saison.

«Si je serai au PSG l’an prochain ? On verra»

Après la défaite du PSG contre le Toulouse FC le 12 mai dernier au Parc des princes (1-3), Manuel Ugarte laissait planer le doute sur son avenir au PSG. « Si je serai au PSG l’an prochain ? On verra, j’adorerais, mais il faut voir, pour l’instant, je suis ici et je profite de la fin de saison ».

L’Atletico de Madrid sur le coup pour Ugarte ?