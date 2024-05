Transferts : Un joueur du Real Madrid va rejoindre Messi ?

Pierrick Levallet

Alors que des stars comme Kylian Mbappé devraient débarquer très prochainement au Real Madrid, d'autres joueurs devraient faire le chemin inverse et quitter les Merengue cet été. C'est notamment le cas de Nacho Fernandez, qui n'a pas prévu de prolonger son contrat. Le défenseur central de 34 ans souhaite signer dans une équipe qui ne sera pas susceptible de jouer un jour contre le Real Madrid. Et dans cette optique, il pourrait rejoindre un certain Lionel Messi.

Si le Real Madrid a prévu du lourd sur le mercato, notamment dans le sens des arrivées avec celle de Kylian Mbappé, le club madrilène va également voir quelques joueurs partir cet été. Toni Kroos a annoncé qu’il allait prendre sa retraite après l’Euro 2024, et Nacho Fernandez a indiqué aux dirigeants merengue qu’il ne comptait pas prolonger son contrat.

Nacho Fernandez va quitter le Real Madrid cet été

Le défenseur central de 34 ans estime n’avoir plus rien à accomplir au Real Madrid. Il voudrait donc se lancer un nouveau défi à l’étranger, si possible dans un club qui ne sera pas susceptible d’affronter la Casa Blanca un jour. Et dans cette optique, Nacho Fernandez pourrait rejoindre un certain Lionel Messi en MLS.

«L'Inter Miami s'intéresse à lui»