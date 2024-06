Le PSG prépare un transfert surprise, il avait déjà dit non en 2021

Amadou Diawara

Pour renforcer le couloir gauche de la défense du PSG la saison prochaine, Luis Campos aurait coché le nom de Rayan Aït-Nouri. D'après le père du joueur, Leonardo avait déjà tenté de le recruter lors de l'été 2021. Toutefois, Rayan Aït-Nouri avait préféré s'engager en faveur de Wolverhampton.

En fin de contrat le 30 juin, Layvin Kurzawa a annoncé son départ du PSG. Alors que son arrière gauche français va rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été, le club de la capitale compterait recruter un remplaçant.

Le PSG veut recruter Rayan Aït-Nouri cet été

D'après les dernières indiscrétions de Fennec Football , Luis Campos verrait d'un bon oeil l'idée d'offrir Rayan Aït-Nouri à Luis Enrique lors du prochain mercato estival. Toutefois, le conseiller football du PSG ne serait pas le premier à vouloir attirer l'international algérien vers Paris.

Le PSG de Leonardo avait déjà tenté sa chance