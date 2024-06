Mercato - PSG : Une rencontre secrète va plomber le transfert de Kvaratskhelia ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité pour remplacer Kylian Mbappé, Kvicha Kvaratskhelia serait tombé d'accord avec le PSG qui accentue son forcing pour recruter l'ailier géorgien. Cependant, du côté du Napoli, on ne s'avoue pas vaincu, bien au contraire. Une rencontre secrète aurait même eu lieu entre le directeur sportif napolitain et l'agent de Kvaratskhelia.

Cela désormais être clair, la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé se nomme Kvicha Kvaratskhelia. Selon les informations de L'EQUIPE , le club de la capitale aurait d'ailleurs déjà trouvé un accord avec l'international géorgien. Cependant, le transfert est encore loin d'être bouclé.

Une rencontre entre Naples et l'agent de Kvaratskhelia

Et pour cause, Naples n'a aucune intention de céder son joueur. A tel point que selon les informations de la Gazzetta dello Sport , une réunion secrète s'est tenue entre Giovanni Manna, directeur sportif du club italien, et Mamuka Jugeli, l'agent de Kvicha Kvaratskhelia, dans le but de trouver un accord pour une prolongation de contrat.

Conte veut absolument garder Kvaratskhelia

Il faut dire qu'Antonio Conte, fraîchement nommé entraîneur du Napoli, souhait absolument pouvoir compter sur Kvicha Kvaratskhelia la saison prochaine. Il en a fait la demande à sa direction qui s'évertue donc à répondre aux exigences de son coach. Reste désormais à savoir qui aura le dernier mot.