Transfert au PSG, il révèle un accord

Thibault Morlain

Cet été, le PSG devrait notamment chercher à se renforcer au milieu de terrain. Qui rejoindra alors l’effectif de Luis Enrique ? Parmi les différents noms qui circulent, on peut notamment retrouver celui de Youssouf Fofana. Ce dernier n'a plus qu’un an de contrat avec l’AS Monaco et comme l’a expliqué l’international français, il existe un accord avec le club de la Principauté pour son transfert cet été.

Actuellement à Clairefontaine pour préparer l’Euro avec l’équipe de France, Youssouf Fofana va également voir son été être animé par les questions autour de son avenir. Aujourd’hui à l’AS Monaco, le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat en Principauté. L’avenir de Fofana, lui qu’on annonce notamment dans le viseur du PSG et d’autres clubs européen, devrait d’ailleurs s’écrire loin de Monaco puisqu’un transfert devrait intervenir durant l’intersaison.



« Ils étaient d’accord pour m’accompagner vers cette nouvelle étape »

En conférence de presse, Youssouf Fofana s’est confié sur son avenir. Le joueur de l’AS Monaco a alors révélé un accord avec sa direction à propos d’un transfert cet été : « Il me reste bien un an de contrat. Mon avenir ? On en a parlé avec les dirigeants, ce n’est pas un secret. On a eu des échanges. Ils étaient d’accord pour m’accompagner vers cette nouvelle étape. Après, si ça ne se fait pas, j’ai encore un an, je vais le faire avec plaisir. Monaco, ce n’est pas le fin fond de je ne sais où. On a été d’accord qu’on s’accompagnait sur ce processus où tout le monde devrait être gagnant. Que ce soit le joueur ou le club ».

« Le PSG ? Je ne fais pas une fixette dessus »