Mercato - PSG : Un gros transfert déjà programmé ?

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com début avril, le PSG va chercher à se renforcer au milieu de terrain au cours des prochains mois. Les dirigeants du club parisien pourraient jeter leur dévolu sur Youssouf Fofana, qui va quitter l’AS Monaco. Un dossier qui pourrait être accéléré juste après l’Euro. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait prochainement s’accélérer. Et pour cause, la saison parisienne étant désormais terminée, la cellule de recrutement s’active, et aurait déjà bouclé son premier renfort de l’été avec la venue du portier russe Matvey Safonov en provenance de Krasnodar contre 20M€. Toutefois, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, l’une des grandes priorités de ce mercato pour Paris sera de se renforcer au milieu de terrain.

Le PSG lorgne Youssouf Fofana

Si plusieurs noms comme Joshua Kimmich (Bayern Munich) ou encore Bruno Guimarães (Newcastle) ont été associés au PSG ces derniers temps, Paris pourrait relancer la piste menant à Youssouf Fofana. Déjà convoité par les Rouge et Bleu , l’international Français va quitter l’AS Monaco cet été selon l’Equipe . Et d’après les dernières indiscrétions du quotidien sportif, plusieurs clubs prestigieux comme l’AC Milan, l’Atlético de Madrid, Arsenal, mais aussi le PSG, ont déjà eu des discussions avec l’entourage du joueur.

Le joueur ne bougera pas avant la fin de l’Euro