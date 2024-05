PSG : Un transfert à 58M€ plombé par une clause spéciale ?

Thibault Morlain

Depuis l’arrivée de Luis Campos au PSG, le nom de Bernardo Silva revient sans cesse au moment du mercato. C’est encore le cas à l’approche de la fenêtre estivale. Le Portugais pourrait quitter Manchester City, mais attention aussi au FC Barcelone. D’ailleurs, une clause dans le contrat de Bernardo Silva pourrait bien aider les Blaugrana. Explications.

L’été dernier, Bernardo Silva faisait le choix de prolonger à Manchester City. Mais voilà que suite à la signature de ce nouveau contrat, il était révélé qu’une clause libératoire avait été négociée. Ainsi, moyennant 58M€, un club pourrait s’offrir le Portugais. De quoi intéresser du beau monde cet été. Le PSG et le FC Barcelone sont annoncés comme prétendants au transfert de Bernardo Silva.

Barcelone aidé pour le transfert de Bernardo Silva ?

A défaut de rejoindre le PSG, Bernardo Silva pourrait toutefois avoir plus de facilités à s’engager au FC Barcelone. Comme révélé par Catalunya Radio , une clause dans le contrat du joueur de Manchester City serait spécialement dédiée au club blaugrana. Elle permettrait au Barça de payer la clause libératoire de Bernardo Silva de 58M€ en 3 versements, soit 3 fois 19M€.

Le PSG lâche l’affaire ?