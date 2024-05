Mercato : La nouvelle star de l'OM justifie son transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté Chelsea pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM de Pablo Longoria. A l'issue de sa première saison à Marseille, le buteur gabonais de 34 ans a révélé pourquoi il avait décidé de migrer vers le Vélodrome, et les supporters phocéens n'y sont pas pour rien.

Après avoir vécu une saison très difficile à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de plier bagages lors du dernier mercato estival, et ce, pour se lancer un tout nouveau défi. En effet, l'international gabonais s'est envolé vers Marseille pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM. Après avoir passé une année au Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang a expliqué pourquoi il avait choisi le club phocéen l'été dernier.

«Avoir cette reconnaissance là, c'est fort»

« Mon lien avec les supporters aujourd'hui ? Il y a un bon échange. Je pense que les critiques et les sifflets (en début de saison) étaient à juste titre, parce que je n'étais pas à mon top, même si je n'étais pas mauvais. Aujourd'hui, tout se passe bien. J'ai la reconnaissance » , a confié Pierre-Emerick Aubameyang lors d'un entretien accordé à Colinterview sur YouTube .

«Voilà pourquoi j'avais fais le choix de jouer à Marseille»