OM : Aubameyang a «la haine», il se lâche sur son calvaire

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM. Toutefois, ses débuts à Marseille ont été très compliqués. Sous le feu des critiques lors de ses premiers mois sous les couleurs phocéennes, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) s'est livré sur son calvaire.

Pour pallier le départ d'Alexis Sanchez, l'OM a décidé de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang lors du dernier mercato estival. Toutefois, l'attaquant gabonais de 34 ans a eu du mal à se faire adopter par les supporters marseillais. Pris en grippe par le public du Vélodrome lors de ses premiers mois à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a vidé son sac lors d'un entretien accordé à Colinterview sur YouTube ce mercredi.

Nouvel entraîneur à l'OM, c'est imminent ! https://t.co/CAsGUomUwn pic.twitter.com/ZwKIwGBUNm — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

«Ça fout les boules»

« Les critiques à mon arrivée alors que j'avais inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives à la fin du mois de décembre ? Ouais, ce n'est pas un mauvais bilan. Je pense que je suis l'intégré en fait, et c'est ce qui m'a permis de faire une bonne saison quelque part, parce que je l'ai vraiment pris en moi, et j'ai compris qu'il fallait fonctionner comme ça en fait, comme ce public. ll faut le prendre comme ça. Ça a été dur, parce qu'on reste humain et forcément, quand il y a la critique, bah on a envie de prouver le contraire, surtout quand on connait ses qualités et qu'on sait qu'on peut faire des différences, forcément ça touche et ça fout les boules, donc forcément tu passes par une remise en question. C'est la première des choses à faire, et voilà, je me suis remis en question, mais moi personnellement, c'est vrai que je regardais les matchs et je me disais : je me trouve pas mauvais comme ils disent, mais je ne me trouve pas non plus à mon meilleur niveau. Ça j'en étais conscient » , a confié Pierre-Emerick Aubameyang, avant d'en rajouter une couche.

«Ça m'avait fait chier»