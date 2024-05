Vente OM : «Ils nous veulent du mal»

Thibault Morlain

Face aux rumeurs d’une vente de l’OM qui se multiplient, Frank McCourt a une nouvelle fois mis les choses au point. L’Américain a alors été très clair en assurant que le club phocéen n’était tout simplement pas à vendre. Une annonce qui a fait réagir Eric Di Meco. L’ancien de l’OM s’est alors prononcé sur une vente de McCourt, s’en prenant à ceux qui sont à l’origine des rumeurs.

A l’occasion de son passage à Marseille, Frank McCourt a souhaité répondre aux rumeurs d’une vente de l’OM. « La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis 8 ans. Le club n’est pas à vendre. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes », a annoncé l’Américain au JDD .

OM : Mbappé quitte le PSG, McCourt affiche un rêve https://t.co/JckaBs62q1 pic.twitter.com/baIA8NnXSI — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« Plus on parle d’éventuels investisseurs, moins ils viennent en réalité »

Ce mercredi, au micro de RMC , Eric Di Meco a rebondi sur cette annonce de Frank McCourt à propos de la vente de l’OM. L’ancien joueur olympien a tout d’abord expliqué : « S’il doit y avoir une vente, s’il y a quelqu’un qui veut acheter l’acheter, s’il y a quelqu’un qui a beaucoup d’argent, il va le faire. Généralement, ça se fait, sans rumeur. Rappelez-vous de l’arrivée de McCourt, on en n’avait jamais entendu parler. Ça a souvent été comme ça. Donc, plus on parle d’éventuels investisseurs, moins ils viennent en réalité ».

« Ceux qui nous expliquent depuis des mois que il faut vendre le club… »