Vague de départs à l’OM, McCourt valide les changements

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a connu de gros changements en cours de saison, notamment après la réunion houleuse entre les groupes de supporters et des dirigeants phocéens en septembre, provoquant les départs de David Friio et Javier Ribalta. Interrogé sur le sujet par La Provence, Frank McCourt a maintenu sa confiance envers Pablo Longoria.

Marcelino n’a pas été la seule victime du mauvais début de saison de l’OM. Après une réunion pour le moins houleuse avec des supporters, le directeur du football Javier Ribalta puis le directeur technique David Friio ont eux aussi décidé de plier bagage. Medhi Benatia est devenu conseiller sportif dans la foulée, tandis que Stéphane Tessier a été promu comme directeur général. Une mission qu’il n’aura pas occupée longtemps puisque son départ est lui aussi attendu en fin de saison, ses relations avec Pablo Longoria n’étant pas bonnes. Pas de quoi inquiéter le propriétaire Frank McCourt.

Vente OM - Arabie Saoudite : L'annonce de McCourt qui va rendre fous les Marseillais https://t.co/9QJ11Y41eX pic.twitter.com/QLrUiPQG0W — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« Quand il y a du changement, Pablo Longoria le fait dans l’intérêt du club

« Pablo est en charge du quotidien, et quand il y a du changement, il le fait dans l’intérêt du club , a répondu Frank McCourt, interrogé par La Provence sur la vague de départs au sein du club. Ma responsabilité, en tant que propriétaire, est de mettre en place un conseil de surveillance solide, composé de personnes en qui j’ai toute confiance et qui sont pleinement investies aux côtés de Pablo et l’équipe. Pablo a de grandes responsabilités. Ce n’est pas un travail facile, particulièrement dans les clubs européens, comme à Marseille, où la passion est très forte ; c’est la beauté de ce club, c’est pour ça que je l’adore, qu’il est si passionnant ».

« C’est très important que tout le monde tire dans le même sens »