Vente OM - Arabie Saoudite : L'annonce de McCourt qui va rendre fous les Marseillais

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau interrogé sur les rumeurs qui entourent la vente de l'OM, et notamment l'éventuel rachat du club phocéen par l'Arabie Saoudite, Frank McCourt préfère s'amuser de la situation rappelant qu'il refusait de s'agacer pour «des choses aussi ridicules». Les fans marseillais risquent d'être déçus.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt est confronté aux rumeurs de vente depuis quasiment son arrivée à Marseille. Et depuis quelques mois, elles sont d'ailleurs de plus en plus insistantes et concernent notamment l'arrivée de l'Arabie Saoudite. Mais là encore, le Bostonien est catégorique concernant son avenir au club. Il préfère d'ailleurs s'amuser de la situation.

Vente OM : C’est imminent pour l’Arabie Saoudite https://t.co/DqFwBmByTV pic.twitter.com/F2RXeCaxAW — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

McCourt s'amuse des rumeurs de vente

« Pas le moins du monde. Je la trouve drôle en fin de compte. Elle me fait rire », s'amuse Frank McCourt dans les colonnes du Figaro , avant d'être relancé sur les rumeurs impliquant l'Arabie Saoudite : « Je suis trop vieux et expérimenté pour être agacé par des choses aussi ridicules ».

«Je suis trop vieux pour être agacé par des choses aussi ridicules»