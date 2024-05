«C'est le bordel», Aubameyang balance sur son transfert à l'OM

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Pierre Emerick Aubameyang a quitté Chelsea pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM. Après avoir bouclé sa première saison sous les couleurs phocéennes, l'attaquant gabonais de 34 ans est revenu sur sa signature. Et Pierre-Emerick Aubameyang a reconnu qu'il avait choisi l'OM parce qu'il avait besoin de folie.

A la peine à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a changé d'air lors du dernier mercato estival. En effet, l'international gabonais s'est envolé vers Marseille, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM, devenant la nouvelle star phocéenne après le départ d'Alexis Sanchez. Lors d'un entretien accordé à Colinterview , Pierre-Emerick Aubameyang s'est totalement enflammé pour son transfert à l'OM.

«J'avais besoin de quelque chose de fou»

« Ma première saison à l'OM et au Vélodrome ? C'est fort, c'est très fort. Au début, c'est Pablo Longoria qui a fait la démarche pour que je puisse venir. D'ailleurs, je le remercie au passage encore une fois, parce que ça aura été une année, certes compliquée, mais remplie d'émotion très fortes, et je pense que c'est ce dont j'avais besoin après une année manquée à Chelsea » , a confié Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans), avant d'en rajouter une couche.

«A Marseille, je ne pouvais pas mieux tomber»