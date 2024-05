OM : Une bataille à 10M€ pour lancer le mercato ?

Axel Cornic

Afin de pallier les possibles départs en défense, Pablo Longoria aurait activé une piste en Ligue 1, avec Lillian Brassier. Mais l’Olympique de Marseille n’est pas seul sur le défenseur central de 24 ans et le Stade Brestois a bien l’intention de tirer le maximum d’argent de l’éventuel départ de son joueur.

Qui va venir renforcer l’OM cet été ? Sans compétition européennes, le club phocéen va sans aucun doute perdre des pièces importantes et Pablo Longoria va donc devoir se montrer inventif pour essayer d’offrir un effectif de niveau au nouveau coach... qui n’a toujours pas été trouvé.

L’OM veut Brassier

Ainsi, TMW nous apprend que l’OM aurait formulé une offre pour Lilian Brassier, l’un des grands acteurs de la très belle saison du Stade Brestois. Son contrat se termine en juin 2025 et le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 10M€.

Il a la cote en Italie

Mais l’OM ne serait pas le seul club sur les traces du défenseur central, qui a marqué 3 buts en 32 compétitions confondues cette saison et qui pourrait notamment pallier un éventuel départ de Leonardo Balerdi. Toujours selon le média italien, Bologna et le Torino seraient également sur le coup et le Stade Brestois réclamerait entre 10 et 12M€ pour boucler un transfert.