Mercato - PSG : Un crack signe à Paris, les coulisses sont dévoilées

Faisant confiance à Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique n’a pas hésité à lancer un autre jeune du PSG dans le grand bain cette saison en la personne de Senny Mayulu. A seulement 18 ans, le milieu offensif a d’ailleurs été très intéressant à chacune de ses apparitions. Séduit par son nouveau joyau, le PSG s’est alors activé pour lui proposer son premier contrat pro. Et c’est il y a quelques jours que Mayulu a signé.

Révélé cette saison sous le maillot du PSG, Senny Mayulu va encore évoluer un petit moment avec le club de la capitale. En effet, il y a quelques jours, le prodige parisien a signé son premier contrat pro, étant ainsi désormais engagé jusqu’en 2027 avec le PSG. « C'est une grande fierté de signer mon premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain, mon club de cœur. C'est un rêve d’enfant. J'ai travaillé dur pour qu’il se réalise. C'est un immense bonheur pour moi et pour toute ma famille », expliquait alors Mayulu dans la foulée de sa signature.



« J'ai appris ça la semaine dernière »

Elu Titi d’Or 2023 ce mardi, Senny Mayulu est revenu sur la signature de son contrat professionnel avec le PSG. Dans des propos accordés à France Bleu , il a alors expliqué : « J'ai appris ça la semaine dernière. Enfin... On n'avait pas encore la date. J'ai appris ça. Hier, je suis venu avec ma famille et franchement, c'était un moment inoubliable. Ça restera gravé dans ma tête à jamais. Pour moi et toute ma famille, je pense. Mon grand père, bien sûr, était là. Obligé ! Franchement, j'ai signé... mais pour moi, en vrai, c'est comme si c'était lui qui avait signé. Parce que je lui dois tout ».

