Mercato : Ça s’active pour le transfert d’un flop de l’OM !

Thibault Morlain

La saison prochaine, l’OM ne disputera pas de Coupe d’Europe. Un coup dur pour le club phocéen qui pourrait ne pas être sans conséquence. En effet, pour combler le manque à gagner, Pablo Longoria va devoir dégraisser, se débarrassant notamment de joueurs à gros salaire. A l’approche du mercato estival, l’OM aurait reçu une très bonne nouvelle à ce propos.

A quoi ressemblera l’OM la saison prochaine ? Cet été, il faut s’attendre à du mouvement à Marseille, que ce soit dans le sens des arrivées ou bien celui des départs. « Il faut être responsable. Quand tu es en C1, tu as des revenus beaucoup plus importants, qu’en Ligue Europa, qu’en Ligue Europa Conférence… ou quand tu ne disputes pas l’Europe comme nous. (…) On doit réduire les coûts opérationnels, notamment la masse salariale. C’est notre responsabilité d’être de bons gestionnaires. Sans oublier le fair-play financier. Sans les moyens de la Ligue des champions, tu dois travailler avec le double d’énergie, d’actions et être malin jusqu’au dernier euro pour mettre en place l’équipe la plus compétitive possible », a notamment révélé Pablo Longoria ce mercredi pour Le Figaro .



Amavi intéresse du monde

Pour réduire la masse salariale de l’OM, il a beaucoup été question d’un départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Jordan Amavi pourrait lui aussi libérer une grosse manne financière. Prêté cette saison à Brest, le latéral gauche émargerait à près de 240 000€ par mois. S’en séparer pourrait être une bonne nouvelle pour l’OM et ça pourrait bien être possible. En effet, selon les informations de Footmercato , Amavi intéresserait différents clubs à l’approche du mercato estival.

2 petits matchs avec Brest

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OM, Jordan Amavi était donc prêté cette saison du côté de Brest. Avec le club breton, le latéral français n’aura joué que 2 petits matchs, prenant tout de même part à la belle épopée de Brest, qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Amavi s’est d’ailleurs distingué lors de la récente rencontre face à Toulouse avec un très beau but sur coup-franc.