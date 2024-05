OM - Sergio Conceição : La clause secrète qui relance tout !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l'OM a sérieusement accéléré pour essayer de mettre la main sur Sergio Conceição. Le Portugais a de grandes chances de devenir le nouveau coach marseillais. Mais alors que l'ancien entraîneur du FC Nantes est engagé jusqu'en 2028 avec le FC Porto, le club phocéen pourrait le faire venir gratuitement, grâce à une clause présente dans son contrat.

Après Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, l'OM va donc connaître un quatrième coach en moins d'un an. Le contrat de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire est arrivé à échéance et il faut donc lui trouver un remplaçant pour essayer de relever au mieux Marseille la saison prochaine.

L'OM pense à Conceição

Dernièrement, deux noms sont majoritairement ressortis pour succéder à Jean-Louis Gasset. L'OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité, mais l'actuel coach de Lille devrait finalement rebondir du côté de l'AC Milan. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club phocéen s'est donc rabattu sur Sergio Conceição et un rendez-vous a même eu lieu entre l'entraîneur du FC Porto et Pablo Longoria.

Conceição pourrait débarquer gratuitement