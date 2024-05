Mecato : L’OM galère pour son nouvel entraîneur, voilà pourquoi

Alexis Brunet

Avant d'annoncer ses premières recrues de l'été, l'OM va sans doute d'abord annoncer celle de son nouveau coach. Il se pourrait bien que l'heureux élu soit Sergio Conceição, qui a fait du bon boulot au FC Porto, pendant de nombreuses saisons. Mais le coach passé par le FC Nantes prend son temps, car il veut des garanties sportives et il doit également régler sa situation personnelle du côté du club portugais.

Encore une fois, l'OM s'apprête à changer d'entraîneur. Cette fois, ce n'est pas en raison d'un départ en cours de saison, mais parce que le contrat de Jean-Louis Gasset est arrivé à échéance. Pablo Longoria a donc commencé à activer certaines pistes.

Conceição pourrait être l'heureux élu

Paulo Fonseca était initialement la priorité de l'OM, mais le Portugais devrait rejoindre l'AC Milan. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria a donc activé son plan B et un rendez-vous a eu lieu entre ce dernier et Sergio Conceição. L'actuel coach du FC Porto serait plus que jamais sur le départ du club portugais.

OM : Une bataille à 10M€ pour lancer le mercato ? https://t.co/B1dh7yZUxt pic.twitter.com/rMZW8xH7XE — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Conceição veut prendre son temps