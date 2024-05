Mercato : Une star du Guardiola prête à fuir vers le PSG ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain est à la recherche de la nouvelle star de son équipe avec le départ de Kylian Mbappé et Luis Campos a déjà une idée en tête. Selon nos informations, il souhaite attirer Bernardo Silva après l’avoir raté il y a un an et du côté de Manchester City, un possible départ semble bien se dessiner.

Le mercato va bientôt commencer et le PSG promet un véritable feu d’artifice. Entre renforts programmés, ventes de flops et surtout la succession de Kylian Mbappé, l’été de Luis Campos va être très chaud. Et ça pourrait bien commencer par un ancien pensionnaire de la Ligue 1.

Mercato - PSG : Luis Enrique a trouvé le successeur de Mbappé ! https://t.co/sqjVPWkZO7 pic.twitter.com/BH5Drq38VP — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

La troisième fois c’est la bonne ?

Nous vous avons en effet annoncé sur le10sport.com que Campos souhaite attirer Bernardo Silva au PSG. Ce n’est pas la première fois que l’international portugais est lié au club parisien, puisqu’en 2022 puis en 2023 des tentatives infructueuses ont été faites.

Sans Guardiola, tout peut changer