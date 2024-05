Mercato : Le PSG tente un transfert à 20M€ en Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié à l'AS Monaco jusqu'en juin 2025, Youssouf Fofana aurait de grandes chances de quitter le Rocher lors du prochain mercato estival. Le club monégasque espérerait en retirer près de 20M€. En quête d'un milieu de terrain pour épauler Warren Zaïre-Emery et Vitinha, le PSG serait à la lutte avec plusieurs équipes de Premier League.

Luis Enrique n'a pas été convaincu par Manuel Ugarte. Recruté contre un chèque de 60M€ l'été dernier, l'international uruguayen pourrait même quitter le PSG en cas d'offre satisfaisante. Quoi qu'il en soit, le club parisien souhaite recruter un joueur capable d'accompagner Warren Zaïre-Emery et Vitinha lors des rencontres à enjeux. Ces derniers jours, le nom de Youssouf Fofana a été cité du côté de la capitale française. Cela tombe bien puisque l'international tricolore pourrait être placé sur le marché.

Fofana sur le départ

« Monaco a laissé entendre que Youssouf Fofana pourrait quitter le club cet été, mais il est encore tôt pour savoir avec certitude où il pourrait aller et à quel prix. Je crois comprendre que Monaco communiquera le prix demandé pour Fofana dans une ou deux semaines – je pense qu'il pourrait être disponible autour de 20 millions d'euros » a confié le journaliste italien Fabrizio Romano. Dans ce dossier, l'adversaire le plus redoutable du PSG pourrait se trouver en Premier League.

Direction la Premier League pour Fofana ?