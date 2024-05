Transferts : Les grosses annonces du FC Nantes pour son mercato ! 

La rédaction

Le FC Nantes se prépare à un mercato estival ambitieux pour essayer de renforcer au mieux son effectif après une saison 2023-2024 éprouvante. Franck Kita, le directeur général des Canaris, annonce notamment une enveloppe de 25M€ pour les prochains transferts du club et lâche ses vérités sur le recrutement.

Interrogé dans les colonnes de Ouest-France, Franck Kita a évoqué le mercato du FC Nantes et annonce la couleur : « Depuis que le maintien est acquis, on a travaillé avec notre nouvelle cellule de recrutement, notre coach maison. Il connaît tout l’effectif, tous les joueurs. Ça a facilité le travail. » L'objectif est de recruter des joueurs expérimentés capables de s'intégrer rapidement et de faire progresser l’équipe. Le budget prévu permettra au FC Nantes de cibler plusieurs postes clés identifiés par l'entraîneur et la cellule de recrutement. Kita a souligné que le club n'a pas besoin de vendre pour financer les nouveaux arrivants, mais des départs stratégiques pourraient optimiser les fonds disponibles. Cette approche permettrait de maximiser la qualité des recrues sans compromettre l'équilibre financier du club. Les dirigeants veulent s'assurer que chaque investissement contribue à l'amélioration globale de l’équipe.

Transferts : La grande annonce du FC Nantes sur le mercato ! https://t.co/YVQ9wAG4G1 pic.twitter.com/OZKaisnQPn — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Des arrivés gérés stratégiquement

Pour cette fin de saison, seules les prolongations de Nicolas Pallois, Moussa Sissoko et le transfert définitif de Tino Kadewere ont été évoqués dans la presse. Cependant, les achats de Matthis Abline et d’Eray Cömert, arrivés en prêt cette saison, devraient être concrétisés comme l'annonce Kita : « C’est vu avec le coach. Je sais exactement quels postes et quelles positions.» Outre les arrivées, le FC Nantes doit également gérer les départs de certains joueurs. « On n’a pas besoin de vendre pour acheter. Mais ça fait partie du football et des affaires. Et je crois que ces dernières années, on s’est attaché à mieux vendre. » D'autres joueurs clés, notamment les jeunes talents issus du centre de formation, sont également courtisés par des clubs plus prestigieux. Le FC Nantes doit donc trouver un équilibre entre conserver ses meilleurs éléments et financer les nouveaux recrutements. L'approche stratégique consiste à vendre certains joueurs à forte valeur marchande pour investir dans des profils expérimentés et immédiatement opérationnels. Cette politique vise à construire une équipe capable de se stabiliser en milieu de tableau et de viser des objectifs plus ambitieux, comme une qualification européenne.

Un projet ambitieux pour l'avenir