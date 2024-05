Mercato : L’OM prend un gros stop, Longoria est dos au mur

Arnaud De Kanel

Les recherches d'entraineur s'intensifient pour l'OM qui reste encore dans l'attente de la décision de sa cible prioritaire, Paulo Fonseca. En parallèle, le club phocéen sonde d'autres techniciens à l'image de Sergio Conceiçao. Mais selon la presse portugaise, le coach du FC Porto aurait gentiment repoussé l'offre olympienne, laissant Pablo Longoria dos au mur dans le dossier principal de l'été.

Après avoir terminé à une pauvre 8ème place en Ligue 1, l'OM rencontre d'énormes difficultés à trouver un entraineur. Le club phocéen est en train de payer son fiasco de la saison écoulée et manque donc cruellement d'attractivité. Pablo Longoria fait même face à des refus.

Mercato - OM : Réunion décisive avec le futur entraîneur ? https://t.co/4j8eAJohNY pic.twitter.com/ut0KXskWhL — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Sergio Conceiçao aurait recalé l'OM

L'avenir de Sergio Conceição au FC Porto semble incertain, surtout avec l'élection d'André Villas-Boas à la présidence du club. Face à cette situation, l'entraîneur portugais explore d'autres opportunités. L'OM s'est montré intéressé et Pablo Longoria l'a d'ailleurs rencontré comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Mais selon les informations de Record , Conceição aurait décliné l'offre des Phocéens. La raison principale serait l'absence de compétition européenne, un critère crucial pour lui. Il semblerait que l'entraîneur soit plus enclin à rejoindre l'AC Milan, une destination qui l'attire davantage.

Le temps presse pour l'OM

Pablo Longoria veut boucler la venue du nouvel entraineur au plus vite afin d'éviter un fiasco à la Marcelino. Mais le temps presse pour le président de l'OM qui n'a plus beaucoup d'arguments pour séduire les coachs dans un marché où des portes prestigieuses s'ouvrent à eux. En effet, les bancs du Barça, de l'AC Milan, du Bayern Munich, de Chelsea, de la Juventus, du Napoli, de Manchester United et bien d'autres encore cherchent preneur. Les coachs jouent presque tous la montre dans l'espoir de saisir l'opportunité d'une carrière. Et pour le moment, pas un d'entre-eux semble donner sa priorité à l'OM. Pablo Longoria est dos au mur.