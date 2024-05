L’OM veut éviter une catastrophe à 0€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été de l'OM s'annonce très agité. Et pour cause, le club phocéen a terminé la saison à la huitième place en Ligue 1 ce qui signifie une absence de qualification européenne pour le prochain exercice. C'est la raison pour laquelle le mercato s'annonce mouvementé, et plusieurs départs pourraient intervenir, notamment parmi les joueurs en fin de contrat dans un an.

Seulement huitième de Ligue 1, l'OM ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Une grosse désillusion qui devrait avoir pour conséquence d'entraîner de gros mouvements sur le mercato, y compris dans le sens des départs. D'ailleurs, Pablo Longoria souhaiterait rapidement régler la situation des joueurs en fin de contrat en 2025.

Clauss, Mbemba et Luis Henrique en fin de contrat dans un an

En effet, comme le rappelle La Provence , le président de l'OM déteste se retrouver avec un joueur dont le contrat se termine dans un an. Et pour cause, cela contraint d'envisager une vente au rabais, ou d'accepter le risque d'un départ libre quelques mois plus tard. Et compte tenu de la situation financière actuelle de l'OM, cela ne semble pas envisageable. Plusieurs joueurs de l'effectif actuel se retrouve d'ailleurs dans cette situation et non des moindres. Jonathan Clauss et Chancel Mbemba sont par exemple concernés. Par conséquent, un départ n'est pas à exclure, notamment pour l'international français qui dispute l'Euro en Allemagne. Enfin, Luis Henrique, qui a reçu une offre de prolongation cet hiver, pourrait également être concerné par un transfert.

Trois départs déjà actés ?

Quoi qu'il en soit, plusieurs départs sont déjà actés à l'OM puisque les prêts de Jean Onana et Joaquin Correa ne seront pas reconduits. En fin de contrat, Pape Gueye va également partir cet été sans indemnité de transfert. Exactement la situation que veut éviter Pablo Longoria avec Jonathan Clauss, Chancel Mbemba et Luis Henrique.