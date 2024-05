Mercato : L’OM peut encore y croire pour cet entraîneur !

Hugo Chirossel

Cet été, un nouvel entraîneur arrivera sur le banc de l’OM afin de succéder à Jean-Louis Gasset. En ce sens, la grande priorité des dirigeants marseillais se nomme Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC. Si le technicien portugais est annoncé plus proche de l’AC Milan ces derniers jours, il n’aurait pas encore dit non à Marseille.

Ce n’est plus un secret, l’OM a jeté son dévolu sur Paulo Fonseca pour devenir son entraîneur la saison prochaine. Comme indiqué par Le 10 Sport le 10 avril dernier, le technicien portugais, en fin de contrat avec le LOSC, est la priorité de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Fiasco à l’OM, Aubameyang présente ses excuses https://t.co/F9KYBxa0Nv pic.twitter.com/TJiudEG4tn — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Fonseca annoncé proche de l’AC Milan

Un dossier dans lequel l'OM doit faire face à une forte concurrence, notamment de la part de l’AC Milan. Ces derniers jours, Paulo Fonseca est même annoncé plus proche d’un retour en Serie A, où il a déjà entraîné l’AS Rome, qu’une arrivée à l’OM. Mais d’après les informations du journaliste de AS Andrés Onrubia, tout serait encore jouable.

Fonseca n’a pas recalé l’OM

En effet, Paulo Fonseca, qui a rencontré ses dirigeants lundi, n’aurait pas encore annoncé sa décision au LOSC et il n’aurait pas encore dit non à l’OM, tandis que l’AC Milan serait toujours à l’affût. Marseille explore tout de même d’autres pistes et selon nos informations, Sergio Conceiçao fait partie des plans de secours.