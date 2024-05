Benatia a tranché, le nouvel entraîneur de l’OM enfin connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, l'OM multiplie les pistes... et les échecs ! Par conséquent, Medhi Benatia aurait pris les choses en mains en coulisses et se serait entretenu avec Franck Haise au mois d'avril. Une piste qui semble devenir de plus en plus concrète.

Comme révélé par le10sport.com, Paulo Fonseca est la priorité de l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset. Cependant, sans Coupe d'Europe à disputer, Pablo Longoria peine à convaincre le coach du LOSC qui semble se diriger vers l'AC Milan selon la presse italienne. C'est la raison pour laquelle le président de l'OM active d'autres pistes. Toujours selon nos informations, Pablo Longoria a ainsi rencontré Sergio Conceiçao. Mais là encore, l'absence de qualification européenne représente un énorme frein.

Franck Haise a discuté avec Benatia

Par conséquent, l'OM active d'autres pistes et se tourne notamment vers Franck Haise. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le club phocéen cherche un entraîneur qui a l'expérience de la Ligue 1. Et Medhi Benatia aurait discuté avec le coach du RC Lens, ce qui en fait une piste concrète pour l'OM selon le journaliste.

Haise isolé au RC Lens ?