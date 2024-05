PSG : Transferts à 170M€, une lourde décision est prise

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’avait pas recruté un, mais bien deux attaquants. Le club de la capitale n’avait pas hésité à débourser 170M€ pour les recrutements de Gonçalo Ramos (80M€) puis de Randal Kolo Muani (90M€). Si les deux avant-centres n’ont pas pleinement convaincu pour leur première saison, Paris n’envisagerait pas de recruter un nouveau numéro 9. Explication.

La saison du PSG touche à sa fin. Samedi soir, le club de la capitale disputera son dernier match en 2023-2024 face à l’OL en finale de la Coupe de France. Si plusieurs Parisiens disputeront l’Euro cet été, les dirigeants, eux, vont avoir du pain sur la planche. En pleine révolution, le PSG devrait poursuivre sur sa lancée de l’été dernier en recrutant des jeunes joueurs à fort potentiel.

Le PSG lâche 170M€ sur deux attaquants

Lors du précédent mercato estival, le PSG avait d’ailleurs tenté un pari audacieux. En effet, à la recherche d’un véritable attaquant de pointe, le club parisien avait décidé de miser sur deux éléments : Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Si le premier, recruté contre 80M€ aura réussi à montrer des signaux très intéressants pour sa première saison à Paris, le second aura rencontré de nombreuses difficultés…

Le PSG ne devrait pas recruter de nouvel avant-centre