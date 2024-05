Zaïre-Emery - PSG : Une surprise est annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa fin de saison relativement mitigée sous le maillot du PSG et son très jeune âge, Warren Zaïre-Emery a bien été retenu par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Une véritable surprise aux yeux de Daniel Riolo, qui n'a pas caché sa perplexité sur le cas Zaïre-Emery jeudi soir en direct sur RMC Sport.

« Il est au très haut niveau avec le Paris Saint-Germain, il peut avoir des périodes de moins bien, mais il a tout pour avoir de longues années en équipe de France », lâchait Didier Deschamps jeudi soir au moment de justifier son choix d'avoir retenu Warren Zaïre-Emery (18 ans) pour disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Il faut dire que le jeune milieu de terrain du PSG, qui avait réalisé une première moitié de saison époustouflante avec sous club formateur, a été nettement moins impactant ces derniers mois, notamment en Ligue des Champions.

Riolo ne comprend pas pour Zaïre-Emery

En direct jeudi soir au micro de l'After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo a d'ailleurs pointé du doigt la présence du jeune titi du PSG dans cette liste : « Je ne comprends pas que pour les gens ce soit si évident que Zaïre-Emery soit dans la liste. On parle d’un gamin de 18 ans, qui fait une première partie de saison bonne et sur la 2ème a montré beaucoup de limites, de fatigue. L’emmener à l’Euro, pardon, je ne remets pas en cause ses qualités, mais qu’il soit déjà à l’Euro, à son âge, avec une moitié de saison, pardon, c’est une surprise », lâche Riolo.

« C’est une surprise, comme Barcola »