Un transfert au PSG ? Un joueur de Deschamps lâche sa réponse en direct

Thibault Morlain

Cet été encore, le PSG devrait apporter certaines modifications à son milieu de terrain. Ainsi, lors du marché des transferts, ça risque de bouger dans ce secteur de jeu, avec des départs, mais aussi des arrivées. Parmi les potentielles recrues, la piste menant à Youssouf Fofana a été évoquée. Aujourd’hui à l’AS Monaco, l’international français, natif de Paris, s’est prononcé sur son avenir et un transfert au PSG.

Pour ce qui est du mercato à venir au PSG, on est avant tout concentré sur la question de la succession de Kylian Mbappé. Mais dans les autres secteurs de jeu, Luis Enrique devrait voir arriver des nouvelles têtes. Y compris au milieu de terrain. Différents noms circulent déjà en cas, comme celui de Youssouf Fofana. Aujourd’hui à l’AS Monaco, celui qui s’apprête à disputer l’Euro avec l’équipe de France pourrait donc être amené à rejoindre le PSG d’ici peu de temps…



« Le PSG ? Je ne fais pas une fixette dessus »

Présent en conférence de presse ce jeudi à Clairefontaine, Youssouf Fofana a d’ailleurs été interrogé sur un transfert au PSG. Le joueur de l’AS Monaco a alors répondu : « Ce que je pense du PSG ? Est-ce que je me vois jouer dans ce club à l’avenir ? C’est un gros club français, qui aspire ou qui est déjà un gros d’Europe. Même s’il n’y a pas le trophée qu’ils veulent. Pour ma part, c’est déjà un grand d’Europe. Est-ce que je m’y vois ? Pas forcément. Je ne fais pas une fixette dessus. Si ça vient, pourquoi pas. Si ça ne vient pas, je ne vais pas en faire des cauchemars ».

« On en a parlé avec les dirigeants, ce n’est pas un secret »