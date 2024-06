PSG - Real Madrid : Mbappé va faire une annonce, soulagement pour Deschamps ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une fin de saison en demi-teinte, Kylian Mbappé inquiète à quelques jours du début de l’Euro. Toutefois, selon Benoit Trémoulinas, dès que l’attaquant français aura annoncé le nom de son prochain club, il sera libéré. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps qui aura besoin de Kylian Mbappé pour aller loin à l’Euro.

« Mon prochain club sera bientôt officiel, c’est une question de jours. Je suis très excité par ça, je suis heureux. Nous avons juste à attendre quelques jours ». Kylian Mbappé l’a récemment annoncé, son futur club sera prochainement connu. Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps à quelques jours du début de l’Euro. En effet, Benoit Trémoulinas est persuadé que cette annoncé va libérer le capitaine des Bleus qui a connu un fin de saison assez délicate.

Départ de Mbappé : Le PSG a dégainé une offre de 110M€ https://t.co/AR6qrO2UlH pic.twitter.com/JzxhArTt0N — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

«Il reste un être humain : quand il est soucieux, il est moins bien»

« Depuis quelques semaines on le voit moins en jambes, il va moins vite, on le voit moins provoquer dans le un contre un. Limite on se dit que Barcola et Dembelé étaient beaucoup plus efficaces dans ce secteur-là que lui. Quand il est soucieux, il est moins bien sur le terrain. J'espère que cette officialisation au Real Madrid se fasse entre les matchs amicaux, pour que cela le décharge un peu de cette pression. Il reste un être humain : quand il est soucieux, il est moins bien sur le terrain, on l'a vu », confiait l’ancien latéral gauche au micro de La Chaîne L’EQUIPE .

Une fin de saison compliquée pour Mbappé