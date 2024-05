Transferts - PSG : Un coup de maître se prépare ?

Pierrick Levallet

Le PSG a prévu de compenser le départ de Kylian Mbappé en recrutant massivement à tous les postes y compris en défense. Le club de la capitale souhaite notamment mettre la main sur Leny Yoro. Mais la pépite du LOSC est aussi dans le viseur du Real Madrid. D'ailleurs, les Merengue miseraient sur plusieurs atouts pour réaliser un coup de maître et doubler le PSG dans ce dossier.

Le mercato promet d’être assez animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale entend compenser le départ de Kylian Mbappé de la meilleure des manières. Les dirigeants parisiens penseraient ainsi à recruter à tous les postes, y compris en défense. Le10Sport.com vous a ainsi révélé en exclusivité l’intérêt du PSG pour Leny Yoro.

Nouveau duel entre le PSG et le Real Madrid après Mbappé ?

La pépite de 18 ans a fait sensation avec le LOSC cette saison, au point de taper aussi dans l’œil du Real Madrid. Le club madrilène a prévu de se bâtir une équipe jeune et compétitive cet été. Kylian Mbappé ne devrait plus tarder à débarquer, et l’arrivée d’Endrick est programmée au mois de juillet. Leny Yoro serait donc le prochain sur la liste de la Casa Blanca . Les dirigeants madrilènes prépareraient d’ailleurs une véritable masterclass face au PSG dans cette affaire.

Le Real Madrid mise sur de nombreux atouts pour Leny Yoro