Après la vente, l’ASSE a choisi son entraineur

La rédaction

Alors que la vente de l'ASSE serait sur le point d'être finalisée, les Verts joueront une partie de leur avenir dimanche face au FC Metz. Forcément, ce changement de propriétaire et un éventuel échec lors des barrages aura des conséquences sur le sportif. Un homme en sortira indemne selon nos informations, l'entraineur Olivier Dall'Oglio.

Après des années de feuilleton, l'ASSE devrait enfin être vendue dans les prochaines semaines. Le groupe Kelmer Sports Venture tient la corde pour racheter le bien détenu par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer et les discussions sont proches d'aboutir. Il devrait donc y avoir beaucoup de mouvement dans les jours à venir pour l'ASSE, d'autant plus que les verts sont à un match de retrouver la Ligue 1. Après avoir battu le FC Metz jeudi soir, les hommes d'Olivier Dall'Oglio possèdent un avantage important avant de se déplacer en Moselle dimanche soir. Mais qu'importe le résultat, les futurs dirigeants ne changeront pas d'entraineur.



Dall'Oglio va rester

Le groupe Kelmer devrait dans un premier temps renouveler sa confiance aux dirigeants comme Loïc Perrin, Jean-François Soucasse ou encore Samuel Rustem. Autre sujet brulant, celui de l'entraineur, a également été une source de discussions ces derniers jours. Selon nos informations, Olivier Dall'Oglio restera en poste, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Un temps hésitants, les décideurs du groupe Kelmer ont été convaincus par le travail du coach de l'ASSE qui a d'ailleurs tenu à rappeler que rien n'était encore joué pour son équipe jeudi spir après la victoire.

