EXCLU - ASSE : Après le rachat, une première décision forte

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En plein processus de vente, l’ASSE joue également son avenir cette semaine avec un match de barrages à disputer contre Rodez. Et dans les coulisses du club stéphanois, l’avenir du coach Olivier Dall’Oglio est déjà en discussion. Voici nos informations.

La fin de ce mois de mai 2024 sera décisive pour l’AS Saint-Etienne. Le club forézien a rendez-vous ce vendredi, 20h30, avec Rodez. Un match de barrages pour ensuite tenter d’aller défier le FC Metz et décrocher un précieux ticket pour la Ligue 1. Et en toile de fond de ces objectifs sportifs importants pour l’avenir du club, les Verts sont en plein processus de rachat. Le groupe Kelmer Sports Venture finalise les discussions pour devenir acquéreur du bastion stéphanois. S’il faut encore trouver un accord final, les choses semblent parfaitement engagées pour aller au bout. Et les futurs probables propriétaires travaillent même déjà sur la prochaine organisation.

Dall’Oglio maintenu ?

Sauf retournement de situation, l’organisation actuelle de l’ASSE devrait être reconduite dans un premier temps par les décideurs de Kelmer. Loïc Perrin, Jean-François Soucasse ou encore Samuel Rustem pourraient ainsi poursuivre leur mission et assurer la transition avec la nouvelle équipe dirigée par Ivan Gazidis, homme de confiance du groupe Kelmer. Une volonté de glisser vers un changement progressif qui pourrait également faire les affaires d’Olivier Dall’Oglio. Selon nos informations, la tendance est à un maintien du coach dans ses fonctions.

Même en Ligue 2 ?

Depuis plusieurs semaines, le groupe Kelmer a accentué les discussions avec l’organisation en poste. Et si la volonté première du futur acquéreur était de changer d’entraîneur, il semble qu’Olivier Dall’Oglio est convaincu par son travail et le bon fonctionnement avec la probable nouvelle équipe dirigeante. Nos sources indiquent que même si l’ASSE ne parvenait pas à monter en Ligue 1, il pourrait être l’entraîneur du club en Ligue 2 la saison prochaine.