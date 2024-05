Coup de théâtre pour la vente de l’ASSE ? Il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer touchent au but. Après des années d'imbroglios et de recherches, les deux hommes forts de l'ASSE auraient enfin trouvé un repreneur pour l'ASSE. Le milliardaire canadien Larry Tanenbaum, par le biais du groupe Kilmer Sports Venture, devrait racheter le club stéphanois, et ce malgré la défaite face à Quevilly (2-1).

L'ASSE avait l'occasion d'arracher sa montée en Ligue 1 lors de la dernière journée de Ligue 2. Mais le club stéphanois a vu ses espoirs s'envoler très tôt dans la soirée. La formation d'Olivier Dall'Oglio a été vaincue par Quevilly vendredi et devra passer par des playoffs pour valider son retour dans l'élite. Nul doute qu'un nouvel échec serait vécu comme une catastrophe, même si une vente se profile. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont entrés en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures.

La vente de l'ASSE remise en question ?

Dirigé par Larry Tanenbaum, le groupe s'est engagé à racheter l'ASSE, et ce même si le club restait en Ligue 2 la saison prochaine. « Non, d'ailleurs, c'est pour cette raison que les futurs acheteurs, donc Larry Tanenbaum, le milliardaire canadien, est sorti du bois avant la dernière journée et donc avant les éventuels playoffs. C'est pour assurer tout le monde en disant qu'il montait en Ligue 1 ou pas, on va racheter le club » a confié Bernard Lions sur le plateau de L'Equipe du Soir.

L'ASSE va éviter « un accident industriel »