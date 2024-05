Vente ASSE : Il promet un projet «astronomique» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien joueur du Toronto FC, Chris Mavinga a pu côtoyer un certain Larry Tanenbaum, dont le nom fait grandement parler à Saint-Etienne ces derniers jours. Et pour cause, l'homme d'affaires canadien est à la tête du groupe Kilmer Sports Ventures qui est entré en négociations exclusives pour le rachat de l'ASSE. Et selon l'ex-défenseur central, Tanenbaum pourrait bien mettre en place un très gros budget pour les Verts.

Après une très longue attente, la vente de l'ASSE se dessine enfin. Et pour cause, le club du Forez a annoncé ces derniers jours être entrés en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures qui appartient à Larry Tanenbaum. Un nouveau projet prend ainsi forme chez les Verts avec la possibilité de voir Ivan Gazidis, ancien d'Arsenal et de l'AC Milan, s'impliquer sur le plan sportif. De son côté, l'homme d'affaires canadien, Larry Tanenbaum, est moins connu du grand public, mais déjà très implanté dans le milieu du sport à Toronto où il détient déjà la franchise des Raports en NBA ainsi que le Toronto FC en MLS.

«Je l’ai vu mettre des salaires astronomiques»

Joueur de la franchise canadienne entre 2017 et 2023, Chris Mavinga a ainsi pu côtoyer de près Larry Tanenbaum et ses propos risquent de donner de l'espoir aux supporters de l'ASSE. « Que ce soit à l’époque où j’y étais en tant que joueur ou encore aujourd’hui, Toronto c’est le club qui investit le plus d’argent. C’est la masse salariale numéro une de MLS. Et pourtant, il y a un salary-cap. C’est-à-dire que pour injecter de l’argent, ça il n’y a pas de problème, il le fait sans soucis », lance-t-il dans une interview accordée à La Mise Au Vert , avant de poursuivre.

«Je sais de quoi il est capable»