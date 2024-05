Vente ASSE : Il craint déjà une catastrophe...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, la vente de l'ASSE est imminente. Les Verts ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures. Economiste du sport, Pierre Rondeau fait le point sur cette révolution au sein du club du Forez.

Par le biais d'un communiqué, l'ASSE a annoncé que la vente du club était imminente : « Les actionnaires de l’AS Saint-Étienne et le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition du club ». Pierre Rondeau a évoqué ce feuilleton et ne se montre pas totalement convaincu par ce rachat et assure que rien n'est impossible, y compris une catastrophe.

Gazidis et Tenenbaum, le bon duo pour l'ASSE ?

« C'est malin, mais après on va essayer de voir autant le verre à moitié vide que le verre et que le verre à moitié plein. C'est bien d'avoir quelqu'un d'expérimenté et de confiance qui va prendre les rênes du club », assure l'économiste du sport dans une interview accordée à France Bleu , avant de poursuivre.

«Cela peut fonctionner tout comme ça peut aussi être catastrophique»