Vente ASSE : Un premier cadeau à 5M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'ASSE a annoncé être entré en négociations exclusives avec le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures pour la vente du club, Pierre Rondeau rappelle qu'un bonus de 5M€ est promis aux Verts en cas de montée en Ligue 1 à l'issue de la saison.

Après de longues années d'attente, la vente de l'ASSE prend forme. « Les actionnaires de l’AS Saint-Étienne et le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition du club », a expliqué le club par le biais du communiqué. Ivan Gazidis et Larry Tenenbaum, très expérimentés dans le sport, seront impliqués dans le renouveau de l'ASSE. Et Pierre Rondeau révèle même qu'en cas de montée en Ligue 1 dès cette saison, les Verts toucheront un bonus à 5M€.

Vente imminente, l’ASSE va imiter l’OM https://t.co/dz0OMpuvoo pic.twitter.com/WT1VHesmaC — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

«Une majoration de 5M€ en cas de montée»

« Je ne suis pas dans le secret des dieux mais si j'en crois les informations du journal L’EQUIPE, la négociation tourne autour d'un prix compris entre 20 et 25 millions d'euros avec une majoration de 5 millions d'euros en cas de montée », a confié l'économiste du sport dans une interview accordée à France Bleu , avant d'afficher les premiers objectifs des nouveaux investisseurs de l'ASSE.

«La première étape est de remonter en Ligue 1»