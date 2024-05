Vente ASSE : «C’est comme le Real Madrid», il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La vente de l'ASSE est désormais imminente. Le club a effectivement annoncé être entré en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures détenu par l'homme d'affaires Larry Tanenbaum. Et pour Chris Mavinga, cela pourrait être un énorme projet qui se prépare pour les Verts.

C'est désormais officiel, l'ASSE est entrée en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures pour la vente du club. C'est l'homme d'affaires Larry Tanenbaum qui est derrière ce rachat. Méconnu en France, il est toutefois très implanté au Canada et notamment à Toronto où il est déjà propriétaire des Raptors en NBA, mais également de la franchise de MLS, Toronto FC, où Chris Mavinga a évolué de 2017 à 2023. L'occasion de présenter la façon dont Larry Tanenbaum gère ses équipes.

«Tu as l’impression que t’es au Real Madrid»

« Quand t’es à Toronto dans le club, tu as l’impression que t’es au Real Madrid. La communication qu’il y a autour de ce club, c’était vraiment top et impressionnant. Il y avait des caméras au-dessus de ta tête, on ne les voyait même pas en match. Ils faisaient ça après un match, sur des films en fin de saison, des bouts de match. Ce genre de chose, c’est des expériences qui te donnent envie. On avait l’impression d’être sur Netflix. C’est comme une série, après t’as envie de suivre l’aventure », raconte l'ancien défenseur dans une interview accordée à La Mise au Vert , avant de poursuivre.

«Très peu de clubs historiques ont la même fanbase que Saint-Étienne»