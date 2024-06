Mercato : Un crack recale le PSG pour son transfert !

Alexis Brunet

Le PSG cherche à mettre la main sur un joueur de Ligue 1 cet été. Pour renforcer sa défense centrale, le club de la capitale a décidé de miser sur Leny Yoro. Le Lillois a impressionné tout le monde cette saison, et notamment le Real Madrid. C’est d’ailleurs la formation espagnole qui aurait les faveurs du jeune Français.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a décidé qu’il allait se renforcer de partout, afin de construire une équipe encore plus compétitive et cohérente. Luis Campos a d’ailleurs déjà recruté un concurrent à Gianluigi Donnarumma, puisque Matvey Safonov est arrivé en provenance de Krasnodar contre un chèque de 20M€.

Le PSG veut attirer Leny Yoro

La saison dernière, le PSG a souvent eu du mal en défense centrale et il a dû faire face à de nombreuses blessures (Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Milan Skriniar). Les dirigeants parisiens souhaitent donc boucler un renfort dans ce secteur cet été. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, c’est le nom de Leny Yoro qui ressort avec insistance. Le jeune Français aurait déjà pu rejoindre Paris l’hiver dernier, puisque Luis Campos avait tenté sa chance, mais cela n’avait pas abouti. Cet été, le conseiller football parisien est bien décidé à revenir à la charge et à obtenir gain de cause.

Yoro veut rejoindre le Real Madrid