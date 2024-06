Mercato - PSG : Le Real Madrid attend «le défenseur de la décennie»

Thomas Bourseau

L’été s’annonce chaud pour Leny Yoro. Du haut de ses 18 ans, le Real Madrid et le PSG se rendraient coup pour coup en coulisses dans le but de trouver un accord pour son transfert. Le cœur du défenseur central du LOSC pencherait pour le Real Madrid qui l’attend pour les dix prochaines années.

Leny Yoro (18 ans) est l’un des défenseurs les plus en vogue sur le marché des transferts. L’international espoir français est contractuellement lié au LOSC jusqu’en juin 2025. Une prolongation de bail n’est actuellement pas dans sa phase décisive et les clubs se font de plus en plus pressants sur la question.

Une bataille à 4 pour Leny Yoro ?

Que ce soit Liverpool, Manchester United et surtout le PSG ainsi que le Real Madrid, ces grands noms européens sont tous prêts à miser sur Leny Yoro avant la clôture du mercato estival. le10sport.com vous confiait dès le mois de janvier que le Paris Saint-Germain prenait rendez-vous pour cet été avec le LOSC dans l’optique de boucler le transfert du jeune crack.

Mercato : Il snobe le PSG et se tient prêt à signer au Real Madrid https://t.co/hcG2VH1FKQ pic.twitter.com/jtApgJwY1i — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le Real Madrid voit «un défenseur pour 10 ans»