Real Madrid : Le vestiaire envoie déjà un message à Mbappé

Déjà vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions cette saison, le Real Madrid a choisi d’enrôler Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, le Bondynois a vu son arrivée chez les Merengue être officialisée le 3 juin dernier. Même une vingtaine de jours après cette annonce, les réactions à la venue de Français dans la capitale espagnole se font toujours nombreuses. Cette fois-ci, c’est Rodrygo qui s’est exprimé sur le débarquement du tricolore.

Après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France rejoint une équipe déjà championne d’Espagne et d’Europe et espère sûrement lui aussi décrocher de nouveaux trophées. Alors que sa venue est officielle depuis le 3 juin et un communiqué de la Maison Blanche , de nombreux joueurs merengue sont interrogés sur leur sentiment quant à l’arrivée du Champion du Monde 2018. Parfois annoncé comme menacé par l’ancien monégasque, Rodrygo s’est montré enjoué à l’idée d’évoluer à ses côtés.

«Il va nous aider à devenir de plus en plus forts»

Alors que certains se demandent si l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n’est pas superflue au vue de l’effectif de Carlo Ancelotti et des deux titres remportés cette saison, Rodrygo ne semble clairement pas de cet avis. Présent en conférence de presse avec le Brésil, l’attaquant de 23 ans a exprimé son envie de joueur avec le Bondynois : « Pour moi, c'est un plaisir de jouer avec Mbappé, je l'ai toujours dit clairement. Il va nous aider à devenir de plus en plus forts, mais maintenant je veux me concentrer sur l'équipe nationale et il joue aussi un tournoi avec son équipe nationale, mais pour moi ça a toujours été un rêve de jouer avec l'un des meilleurs au monde. »

Présentation le 16 juillet pour Mbappé ?

La dernière inconnue qui concerne l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est la date de sa présentation. D’après les dernières indiscrétions de la presse espagnole, c’est le 16 juillet prochain que le capitaine de l’équipe de France devrait fouler la pelouse du Santiago Bernabéu pour la première fois. Un immense show serait en préparation, au cours duquel interviendrait un certain Zinédine Zidane.