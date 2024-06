Mercato - PSG : Gros danger pour ce crack !

La rédaction

Une fois de plus, le PSG ne compte pas se reposer cet été. En coulisses, les dirigeants sont sur tous les fronts pour tenter de recruter de nouveaux éléments. Matvey Safonov a déjà signé au Parc des Princes et devrait être rejoint par d’autres joueurs dans les prochaines semaines. L’une des pistes actuellement étudiées par les rouges et bleus mène à João Neves. Mais les Franciliens ne sont pas seuls dans ce dossier.

Si les supporters du PSG attendent en priorité un attaquant capable de remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, les dirigeants du club de la capitale semblent pour le moment se focaliser sur l'aspect défensif de l’équipe de Luis Enrique. Après avoir enrôlé Matvey Safonov au poste de gardien de but, les Champions de France lorgnent désormais sur João Neves, mais risquent de faire face à une concurrence féroce.

Arsenal et Manchester United sont aussi intéressés

À en croire Ben Jacobs, le PSG n’est pas le seul club à s’intéresser à João Neves. Du côté de l’Angleterre et de la Premier League, deux écuries seraient à la poursuite du milieu défensif de Benfica : Arsenal et Manchester United. Les deux cadors britanniques n’auraient cependant pas l’intention de lever la clause libératoire du joueur de 19 ans, qui semble pourtant être l’exigence des Portugais pour laisser filer leur pépite.

Benfica en veut 120M€

Toujours selon Ben Jacobs, Benfica aurait fixé une exigence pour accepter de voir João Neves quitter Lisbonne : voir sa clause libératoire être levée. Fixée à 120M€, elle devrait décourager certains prétendants. Reste à voir si Arsenal et Manchester United changeront leur fusil d’épaule dans ce dossier.