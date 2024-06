Mercato : Un transfert au Real Madrid va plomber le PSG ?

La rédaction

Malgré une Liga et une Ligue des Champions remportées, il devrait y avoir du mouvement au Real Madrid cet été. Dans le sens des arrivées, Alphonso Davies et Leny Yoro pourraient débarquer en plus de Kylin Mbappé, tandis que le départ de certains éléments semble crédible. Pour Nacho, les adieux seraient déjà actés. L’Espagnol se serait officiellement engagé avec le club d’Al Qadsiah, en Arabie saoudite.

Une page semble se tourner au Real Madrid. Près de 17 ans après son arrivée chez les jeunes merengue, Nacho devrait quitter la Maison blanche . Comme Karim Benzema il y’a deux ans, le défenseur central devrait se diriger vers l’Arabie saoudite. Le deal serait déjà acté.

Nacho à Al Qadsiah, ce serait fait

D’après les informations de Marca , Nacho est un joueur d’Al Qadsia. Le média espagnol affirme que le Champion d’Europe a paraphé un contrat de deux ans avec, assorti d’un salaire de 10M€ par saison avec le club d’Al Qadsiah. L’officialisation devrait intervenir ce lundi.

La porte désormais ouverte à Yoro ?