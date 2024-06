PSG : Un transfert à 60M€ relancé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé qui a été officialisé avant l'Euro 2024, le PSG souhaite se renforcer dans tous les secteurs, y compris en défense. Le club de la capitale veut notamment mettre la main sur Leny Yoro, qui a brillé avec le LOSC cette saison. Le défenseur de 18 ans serait toutefois sur les tablettes d'autres clubs sur le mercato. Mais certains prétendants de l'international Espoirs français ne seraient pas vraiment dans une position idéale pour le signer cet été.

Le mercato du PSG va être assez animé cet été. Les dirigeants parisiens sont en quête de nouveaux renforts pour pallier le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu veulent naturellement recruter en attaque, mais aussi en défense. Et dans cette optique, Luis Campos a prévu d’aller piocher directement en Ligue 1, et plus précisément dans un club qu’il connaît très bien.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG a de la concurrence pour Leny Yoro

En effet, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG était très intéressé par les services de Leny Yoro. Le défenseur de 18 ans, exceptionnel avec le LOSC cette saison, a tapé dans l’oeil de la formation parisienne. Le club lillois réclamait 90M€ l’hiver dernier, mais serait prêt à laisser filer son prodige contre 60M€ désormais. Le PSG ne serait toutefois pas seul sur ce dossier. En plus du Real Madrid, Manchester United et Liverpool en pinceraient pour l’international Espoirs français. Mais les deux clubs de Premier League ne seraient pas vraiment très bien embarqués dans cette affaire.

«Rien n’est avancé du côté du joueur»